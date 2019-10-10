بريد منطقة تبوك يحتفل باليوم العالمي للبريد

المناطق - تبوك - منى الريس:

احتفل منسوبي بريد منطقة تبوك بمناسبة اليوم العالمي للبريد بحضور مدير عام البريد بالمنطقة الاستاذ فايز العنزي وعدد من القيادات والموظفين بالمنطقة وذلك في المبني الرئيسي، وتم خلال الاحتفال تقطيع الكيكة التي تزينت بشعار اليوم العالمي للبريد، يذكر أن مؤسسة البريد السعودي تحتفل بهذه المناسبة في الـ 9 من أكتوبر من كل عام.

وأوضح مدير عام بريد منطقة تبوك فايز العنزي الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين والمقيمين واستمعوا لشرح عن دور مؤسسة البريد السعودي الحيوي في التعاملات الحديثة.

وأكد ” العنزي ” على الحرص والتركيز في تقليل نسبة الأخطاء، وتسريع عملية تسليم المعاملات والرسائل والطرود للعملاء، مشددا على الحرص في تقديم الخدمات البريدية للمواطنين والمقيمين بشكل مميز.

وفي نهاية اللقاء شكر مدير عام بريد منطقة تبوك الحضور على المشاركة في هذه المناسبة، مشيدا بالإدارات والموظفين المميزين في المنطقة على الجهود التي يقومون بها، مطالبا الجميع بزيادة العمل ورفع الإنتاجية لتقديم خدمات مميزة.