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أمير الباحة يبحث الخدمات والمشاريع الصحية بالمنطقة مع  وزير الصحة 

أمير الباحة يبحث الخدمات والمشاريع الصحية بالمنطقة مع  وزير الصحة 

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أمير الباحة يبحث الخدمات والمشاريع الصحية بالمنطقة مع  وزير الصحة 

أمير الباحة يبحث الخدمات والمشاريع الصحية بالمنطقة مع  وزير الصحة 
http://almnatiq.net/?p=784141
المناطق-الباحة
التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم بمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
وبحث سمو أمير الباحة مع وزير الصحة العديد من الأمور ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تتطلع إليها المنطقة ، كما جرى مناقشة أبرز المشروعات الجاري تنفيذها والمتعثرة بالباحة ومحافظاتها التي تخص وزارة الصحة .وأكد الأمير حسام بن سعود ما تمثله الخدمات الصحية من أهمية للمواطن الذي يتطلع إلى تحقيق أفضل تلك الخدمات والرعاية الصحية في ظل ما يلقاه قطاع الصحة من اهتمام ودعم من الحكومة الرشيدة – أعزها الله – ، مشيراً إلى حرص الإمارة وتعاونها التام ومختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة مع صحة المنطقة، بهدف تحقيق الجودة التي يتطلع إليها الجميع.من جانبه أعرب الدكتور الربيعة عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على اهتمام سموّه باللقاء ، منوها بتوجيهاته التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة إلى أعلى المستويات ، وبالدعم والمتابعة والاهتمام الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة.

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