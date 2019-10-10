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وزارة العدل تعلن عن وظائف للرجال والنساء من حاملي الماجستير

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وزارة العدل تعلن عن وظائف للرجال والنساء من حاملي الماجستير

وزارة العدل تعلن عن وظائف للرجال والنساء من حاملي الماجستير
http://almnatiq.net/?p=784148
المناطق - واس

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة الثامنة ومقرها (الرياض) عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة الماجستير في تخصصات (إدارة الموارد البشرية، المحاسبة) رجال ونساء، وتخصصات (الحاسب الآلي وإدارة المشاريع) للرجال فقط.
وأوضحت الوزارة أن التقديم والتسجيل متاحاً من خلال بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً يوم الأحد الموافق 14 صفر 1441 هـ، وينتهي الساعة 12 مساءً يوم الخميس الموافق 18 صفر 1441 هـ.
واشترطت الوزارة توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
وأكدت الوزارة على المتقدمين خلال التسجيل في الموقع، ضرورة رفع صورة من وثيقة التخرج (الماجستير) بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة بالإضافة إلى صورة من الهوية الوطنية وصورة من مؤهل البكالوريوس لتخصصات الحاسب الآلي.
وأشارت وزارة العدل إلى أنه سيتم دراسة الطلب من خلال البيانات المسجلة من قبل المتقدمين وصور المستندات المرفوعة حسب شروط الإعلان، وفي حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب.
ولفتت الوزارة إلى أنها ستعلن النتائج عبر بوابتها على شبكة الإنترنت، مؤكدة على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها.

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