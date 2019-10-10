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“البيئة” تغرم 20 منشأة لمخالفتها نظام مزاولة المهن البيطرية

“البيئة” تغرم 20 منشأة لمخالفتها نظام مزاولة المهن البيطرية
http://almnatiq.net/?p=784167
المناطق - واس

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من العقوبات على 20 منشأة، لمخالفتها نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بمبالغ بلغت 172 ألف ريال.
وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات تشمل ممارسة الأشخاص مهنة الطب البيطري بدون ترخيص، بعدد 12 مخالفًا، وعمل المنشآت بدون ترخيص أو عدم تجديده بـ (9) مخالفات، والأخطاء الطبية البيطرية وإجراء عمليات جراحية للحيوانات في أماكن غير مؤهلة (4) مخالفات، وفندقة الحيوانات بدون ترخيص (2) ، والعلاج بأدوية مستخدمة (3) مخالفات،مضيفة إلى أن منطقة الرياض كانت الأعلى بعدد 17 قرار عقوبة تليها مناطق الجوف وعسير ومكة المكرمة لواحدة لكل منها ، وكانت النسبة الأعلى الصيدليات البيطرية ب 13 قرارًا ومن ثم العيادات البيطرية ومحلات الحيوانات الأليفة ب 3 لكل منها، حيث تم رصد تلك المخالفات من خلال جولات الرقابة البيطرية وكذلك بلاغات المستفيدين من خدمات تلك المنشآت.
وأشارت إلى أن عدد من المخالفات الخاصة بالمستحضرات البيطرية أحيلت إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء لاختصاصها بتطبيق العقوبات الخاصة بنظام المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشددت الوزارة على أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام على المخالفين، مؤكدة على حق المستفيدين من المنشآت البيطرية على الاطلاع على تراخيص تلك المنشآت والممارسين البيطريين فيها والتي لا تصدرها الوزارة إلا بعد سلسلة من الاجراءات والاختبارات للتأكد من أهلية الشخص لمزاولة المهنة البيطرية داخل المملكة، وأن عدم الحصول على تلك التراخيص أو عدم إبرازها للمستفيدين يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة.
وتدعو المنشآت البيطرية إلى المبادرة بإصدار التراخيص اللازمة من الوزارة والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين ومراعاة تقاليد المهنة البيطرية وأصولها وأخلاقياتها المتعارف عليها بكل دقة وأمانة لتفادي إيقاع العقوبات، مشيدة بتعاون المستفيدين بالإبلاغ عن المنشآت البيطرية المخالفة.

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