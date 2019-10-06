احدث الأخبار

أمير نجران يطلق مبادرة تعليم أبناء الشهداء في المدارس الأهلية مجانًا
منطقة نجران
 “البيئة” تغرم 20 منشأة لمخالفتها نظام مزاولة المهن البيطرية
أبرز المواد
 المملكة تتقدم عالمياً في استقلال القضاء بـ 8 مراتب
أبرز المواد
 وزارة النقل تفتتح جسر رماح
منطقة الرياض
 وقف الملك عبدالعزيز يناقش آلية استثمار أراضي الوقف بمحافظتي بحره والجموم
منطقة مكة المكرمة
 مكافحة المخدرات بتبوك تشارك في فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية
منطقة تبوك
 “هيئة الاتصالات” تصدر نتائج تصنيف مقدمي الخدمات وفقا لمستوى الاهتمام بالمستخدم خلال الربع الثاني من 2019م
أبرز المواد
 وزارة العدل تعلن عن وظائف للرجال والنساء من حاملي الماجستير
أبرز المواد
 النمساوي بيتر هاندكه والبولندية أولغا توكارتشوك يفوزان بجائزتيْ نوبل للأدب
أبرز المواد
 أمير الباحة يبحث الخدمات والمشاريع الصحية بالمنطقة مع  وزير الصحة 
منطقة الباحة
 بريد منطقة تبوك يحتفل باليوم العالمي للبريد
منطقة تبوك
 إدارة نشاط الطالبات تشارك باللقاء الوزاري ورشة عمل ” تدريب الطالبات على الزخرفة الإسلاميةوأنواع الخطوط” 
منطقة تبوك
أمير نجران يطلق مبادرة تعليم أبناء الشهداء في المدارس الأهلية مجانًا

أمير نجران يطلق مبادرة تعليم أبناء الشهداء في المدارس الأهلية مجانًا

منطقة نجران
“البيئة” تغرم 20 منشأة لمخالفتها نظام مزاولة المهن البيطرية

“البيئة” تغرم 20 منشأة لمخالفتها نظام مزاولة المهن البيطرية

أبرز المواد
المملكة تتقدم عالمياً في استقلال القضاء بـ 8 مراتب

المملكة تتقدم عالمياً في استقلال القضاء بـ 8 مراتب

أبرز المواد
وزارة النقل تفتتح جسر رماح

وزارة النقل تفتتح جسر رماح

منطقة الرياض

أمير نجران يطلق مبادرة تعليم أبناء الشهداء في المدارس الأهلية مجانًا

أمير نجران يطلق مبادرة تعليم أبناء الشهداء في المدارس الأهلية مجانًا
http://almnatiq.net/?p=784170
المناطق - واس

أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مبادرة تعليم أبناء الشهداء في المدارس الأهلية بالمنطقة مجانًا، تحت إشراف الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.
وأكد سموه خلال استقباله مدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي، وملاك المدارس الأهلية بالمنطقة، أن جميع أبناء الشهداء هم أبناء سلمان بن عبدالعزيز، وهم في حضن رعايته، وواجب على الجميع الامتثال لمنهج القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ تجاههم، فهم محل التقدير والثناء نظير ما قدمه آباءهم من تضحيات في سبيل الله، وخدمة الدين ثم المليك والوطن.
وثمن الأمير جلوي بن عبدالعزيز مبادرة المدارس الأهلية وبعض الجهات في القطاع الخاص الإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع، وتعزيز دورهم ومسؤولياتهم الاجتماعية إخلاصًا للوطن.
من جهته، بيّن مدير عام التعليم أن أبناء الشهداء من الطلاب والطالبات يحظون برعاية كريمة من قيادة هذه البلاد، وقد بادر ملاك المدارس الأهلية باستيعابهم عرفانًا بما قدمه آباؤهم لهذا الوطن.

روابط ذات صلة

أمير نجران يستقبل رئيس محكمة حبونا

أمير نجران يستقبل رئيس محكمة حبونا
أمير نجران يسلم مستفيدي الإسكان التنموي مفاتيح وحداتهم السكنية

أمير نجران يسلم مستفيدي الإسكان التنموي مفاتيح وحداتهم السكنية
أمير نجران يرعى توقيع تسع مذكرات تفاهم لدعم الإسكان التنموي بالمنطقة

أمير نجران يرعى توقيع تسع مذكرات تفاهم لدعم الإسكان التنموي بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*