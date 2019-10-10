هدف : 6 شروط للالتحاق بأكاديمية “هدف” للقيادة

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ستة شروط للالتحاق في أكاديمية “هدف” للقيادة، الذي يهدف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة، دعماً للتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط الإبداع والابتكار.

وتحدث مدير الصندوق بالجبيل عبدالله بن حمد البوعلي، و سعود بن ناصر العمير مدير اكاديمية هدف للقيادة، خلال لقاء الثلاثاء الشهري لرجال الاعمال الذي نظمته غرفة الشرقية بفرعها بالجبيل وشهد حضورا لافتا بان الأكاديمية تعتمد على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً.

وتتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

ونحو مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات بالأكاديمية، تشتمل المرحلة الأولى على التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة الثانية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 ايام وتوزيع المشروعات تطبيق التعلم، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب الى جهة عمله لمدة 4-6 أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

ويشترط للانضمام للأكاديمية في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلا على شهادة البكالوريوس على الأقل، وأن وإتقان اللغة الإنجليزية. وفي الختام تم تكريم الضيفين بدرعين تذكاريين.