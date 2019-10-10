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الأحساء المبدعة تُشارك في اجتماع كانازاوا اليابانية

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الأحساء المبدعة تُشارك في اجتماع كانازاوا اليابانية

الأحساء المبدعة تُشارك في اجتماع كانازاوا اليابانية
http://almnatiq.net/?p=784176
المناطق - الأحساء

تشارك أمانة الاحساء في الاجتماع السنوي للمدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية، والذي سيُقام خلال الفترة 14-16 اكتوبر 2019 في مدينة كانازاوا اليابانية، وذلك بحضور ممثلين من 30 دولة على مستوى العالم ، حيث يستعرض المؤتمر الممارسات والخبرات ومناقشة دور الإبداع والثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ الصادرة من الأمم المتحدة.
وأشار أمين الاحساء – رئيس وفد الاحساء المبدعة – المهندس عادل بن محمد الملحم ان المشاركة في هذا الاجتماع تأتي بدعم من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، كون الاحساء عضو في الشبكة في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية .
وأوضح الملحم ان الاحساء ستسعرض خلال الاجتماع الملفات العالمية والإقليمية التي نالتها ومنها ( اختيارها كموقع تراث عالمي من منظمة اليونسكو عام 201) ، بالإضافة الى اختيار الاحساء عاصمة للسياحة العربية 2019 ، وكذلك ملفاتها في المدن المبدعة في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية عام 2015 ، مؤكداً على أن الأحساء تسعى الى تعزيز ملفاتها العالمية والإقليمية نظير ما تمتلكه من المقومات الإبداعية ما يجعلها في مصاف نظيراتها من دول العالم.
مشيداً بالدعم والاهتمام من لدن قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله – ، في ظل متابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وسمو محافظ الاحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي.

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