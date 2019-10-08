أمير المدينة يلتقي  رئيس وأعضاء المجلس التعليمي بالمنطقة 

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، أهمية استثمار التقنيات التعليمية الحديثة في تطوير العملية التعليمية والتي تمكن الطالب من الاستفادة من المنهج الدراسي بإتقان مبيناً سموه أن جودة مخرجات التعليم تنعكس إيجاباً على سوق العمل، وتمنح كوادر بشرية قادرة على سد الاحتياج في العديد من التخصصات.

جاء ذلك خلال لقاء سموه برئيس المجلس التعليمي بالمنطقة مدير عام التعليم ناصر العبدالكريم وعدد من أعضاء وعضوات المجلس من مديري تعليم المحافظات وعمداء الكليات ومنسوبي جامعة طيبة والجامعة الإسلامية .

وأوصى سموه أعضاء المجلس بمضاعفة الجهود وتجاوز التحديات في سبيل تطوير مستوى التعليم بالمنطقة ، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر لهم هو بناء منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تطوير مستوى التعليم والطالب بالمنطقة.

واستعرض مدير عام التعليم لسمو أمير المنطقة أعمال المجلس التعليمي وأبرز الأنشطة التي نفذها المجلس, ومدى الاستفادة من برامج مبادرة “خير أمة” في ترسيخ القيم الأخلاقية لدى الطلاب والطالبات.

واكد مدير عام التعليم أن توجيهات سموه تعد محفزاً لأعضاء المجلس وللمعلمين والمعلمات في تحقيق تطلعات سموه بالتطوير المستمر للتعليم, مبيناً أن لقاء سموه يأتي تكريما لعطاء المجلس ولقادة العمل في ميدان التربية والتعليم وتقديراً لدورهم الفعال في مسيرة التعليم.