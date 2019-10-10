نائب أمير الشرقية يلتقي مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية

الدمام - المناطق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة مؤخراً، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعين مؤخراً الشيخ فهد الثبيتي.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- لدعم وتطوير جهاز الهيئة، مشيداً بما يبذله منسوبي الهيئة من جهود لتعزيز الوعي الفكري، والمساهمة في نشر منهج الاعتدال الذي تتبناه المملكة، مشدداً على أهمية تطوير برامج تأهيل منسوبي الهيئات، والحرص على تعزيز الحصانة الفكرية لهم، وتفعيل برامج الوعي الفكري.

من جهته عبر فضيلة مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ فهد الثبيتي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة وحرص على تطوير وتعزيز جهود الهيئة، مبيناً أن الهيئة حريصة على المشاركة وتطوير برامج التوعية والتحصين الفكري.