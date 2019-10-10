أمير منطقة الرياض يدشن منصة تعدين الإلكترونية

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم في قاعة الاجتماعات بقصر الحكم، منصة تعدين الإلكترونية، المختصة بتقديم البلاغات عن المخالفات التعدينية.

وقدم صاحب السمو الامير ثنيان بن خالد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة، نبذه عن فكرة إنشاء المنصة، مشيراً إلى أن الإنشاء جاء نظراً إلى كثرة المخالفات التعدينية وإتساع مساحة رقعة منطقة الرياض ولصعوبة تغطيتها، وذلك لتكون منصة لتلقي بلاغات مخالفات الإستثمار التعديني من المواطنين حيث يتم معالجتها من اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الإستثمار التعديني او تمرير هذة البلاغات عن طريق التطبيق إلى القائمين بعمل متابعة المواقع التعدينية المخالفة بالمحافظات لمعالجتها من قبلهم .

وأهاب أمير منطقة الرياض بكافة المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة بعد التأكد من صحة البلاغ نظراً لأهمية الحفاظ على البيئة انطلاقاً من تعليمات ديننا الحنيف وتوجيهات القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وما تقضي به الأنظمة بهذا الخصوص بتعاون المواطن والمقيم في سبيل الحفاظ على الوطن ومقدراته.