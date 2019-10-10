احدث الأخبار

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة تبوك
أبرز المواد
 المملكة تقفز 5 مراكز في مؤشر التنافسية العالمي بمحور كفاءة خدمات النقل الجوي
أبرز المواد
 المملكة تتقدم عالمياً في استقلال القضاء بـ 8 مراتب
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يدشن منصة تعدين الإلكترونية
منطقة الرياض
 الخطوط السعودية تحتفي بنجاح موسم الحج وتُكرّم الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية لبنان لدى المملكة
منطقة الرياض
 نائب أمير الشرقية يلتقي مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 أمير المدينة يلتقي  رئيس وأعضاء المجلس التعليمي بالمنطقة 
منطقة المدينة المنورة
 الأحساء المبدعة تُشارك في اجتماع كانازاوا اليابانية
المنطقة الشرقية
 هدف : 6 شروط للالتحاق بأكاديمية “هدف” للقيادة
أبرز المواد
 أمير نجران يطلق مبادرة تعليم أبناء الشهداء في المدارس الأهلية مجانًا
منطقة نجران
 “البيئة” تغرم 20 منشأة لمخالفتها نظام مزاولة المهن البيطرية
أبرز المواد
“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة تبوك

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة تبوك

أبرز المواد
المملكة تقفز 5 مراكز في مؤشر التنافسية العالمي بمحور كفاءة خدمات النقل الجوي

المملكة تقفز 5 مراكز في مؤشر التنافسية العالمي بمحور كفاءة خدمات النقل الجوي

أبرز المواد
المملكة تتقدم عالمياً في استقلال القضاء بـ 8 مراتب

المملكة تتقدم عالمياً في استقلال القضاء بـ 8 مراتب

أبرز المواد
أمير منطقة الرياض يدشن منصة تعدين الإلكترونية

أمير منطقة الرياض يدشن منصة تعدين الإلكترونية

منطقة الرياض

المملكة تتقدم عالمياً في استقلال القضاء بـ 8 مراتب

المملكة تتقدم عالمياً في استقلال القضاء بـ 8 مراتب
http://almnatiq.net/?p=784196
المناطق - واس

حققت المملكة تقدماً كبيراً في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، وذلك وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2019م، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في جنيف.
وبحسب تقرير التنافسية العالمية، قفزت المملكة 8 مراكز دولية في مؤشر “الاستقلال القضائي”، محققة الترتيب الـ16 عالمياً.
وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحقق الترتيب الـ17عالمياً، فيما حافظت على ترتيبها الـ11 عالمياً في مؤشر “مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية”, بينما قفزت المملكة 11 مركزاً في مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، حيث أصبح ترتيبها الـ 18 عالمياً, حيث يعود ذلك التقدم بعد توفيق الله إلى الدعم الذي تتلقاه الجهات القضائية والتشريعية، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما لله -، والاهتمام بكل ما يخص الشأن القضائي عموماً، وما يتعلق بتطويره، وضمان استقلاليته.
وأسهمت إصلاحات وزارة العدل في جميع القطاعات العدلية والخطوات التطويرية في تحقيق العديد من المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية، سواءً تقرير التنافسية العالمية الصادرة عن “دافوس”، أو تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وبشكل عام، أظهر تقرير التنافسية العالمية 2019، تقدم المملكة إلى المركز الـ36 عالمياً، متقدمة بثلاثة مراكز عن ترتيبها العام الماضي، وجاءت المملكة في المركز الرابع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واحتلت المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) والـ11عالمياً، في محور الحوكمة التقنية، متقدمةً على بريطانيا التي احتلت المرتبة الـ15 والصين التي احتلت المرتبة الـ 24.
ونوه التقرير بجهود المملكة الساعية إلى تنويع اقتصادها، لا سيما عبر تطوير تقنية المعلومات والاتصالات، كما حصلت المملكة على تقييمات متقدمة في العديد من المؤشرات الأساسية والفرعية.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة تبوك

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة تبوك
المملكة تقفز 5 مراكز في مؤشر التنافسية العالمي بمحور كفاءة خدمات النقل الجوي

المملكة تقفز 5 مراكز في مؤشر التنافسية العالمي بمحور كفاءة خدمات النقل الجوي
أمير منطقة الرياض يدشن منصة تعدين الإلكترونية

أمير منطقة الرياض يدشن منصة تعدين الإلكترونية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*