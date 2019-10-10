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“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة تبوك

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=784202
المناطق - تبوك
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الثانية عشر مساءً وتشمل تبوك ومحافظات البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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