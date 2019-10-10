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تفعيل اليوم العالمي للصحه النفسيه بمركز أمل المستقبل للرعايه النهاريه بأبو عريش

تفعيل اليوم العالمي للصحه النفسيه بمركز أمل المستقبل للرعايه النهاريه بأبو عريش
http://almnatiq.net/?p=784218
جازان - فضة عطيف
تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية تم إطلاق حملة التوعية بالصحة النفسية في يوم الخميس  بمركز أمل المستقبل للرعايه النهاريه بأبو عريش .  وذلك لزيادة الوعي بدور الأسرة والمركز  والمجتمع تجاه هذا النوع من المرض ..

وتفعيلا لليوم العالمي للصحة النفسية واهميتها وثأثير بالغ في قدرة الإنسان على أداء مهامه اليومية قدمن كلا من الاخصائيتين النفسيتين أ. نوره المدوحي ، أ. بشائر معافا برنامج لتفعيل الصحة النفسية.

حيث  تضمن البرنامج شرح عن اليوم العالمي للصحة النفسية وأسباب المرض النفسي والعوامل المساعدة على تحسن النفسية كذلك بينت فوائد الإتصال بالله من خلال أنواع العبادات التي تساهم بشكل واضح في الصحة النفسية واختتم البرنامج بتوزيع المنشورات والمطويات الخاصة بالصحة النفسية

البرنامج تحت إشراف مديرة المركز الاستاذه : ليلى داحش ، ومشرفه الخدمات الفنيه بالمركز  الاستاذة : عائشه الامير ، والمنسقة الاعلاميه بالمركز ، أ. نعمه شامي.

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