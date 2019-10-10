بعد انتشار مقطع فيديو ينتقد أعمال الأمانة .. بلدي عسير يتفقد مشروع جسر شارع الأمير سلطان

المناطق - أبها

قام رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير محمد بن سعيد آل بريق يرافقه عدد من أعضاء المجلس بحضور مندوب الأمانة المهندس خالد آل مفرج والاستشاري ومقاول المشروع بالوقوف على المشروع بعد أن تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل مقطعاً نشره أحد المواطنين.

وبعد الاطلاع على تفاصيل المشروع ومخطط الطريق بحضور المواطن الذي قام بتصوير المقطع؛ اتضح عدم صحة ما ورد في مقطع الفيديو وأن المواطن لم تكن لديه المعلومات الكافية عن تفاصيل المشروع؛ واتضح أن المشكلة التي نقلها المواطن تبعد عن مسارات الطريق الأساسية والعقار الذي أوضحه المواطن لا يتعارض مع الطريق بأي شكل من الأشكال وبعيداً مسار الطريق السابق بعشرة أمتار وقد اتضحت الصورة لأعضاء المجلس والحضور بما فيهم المواطن بعد الاطلاع على مخطط الطريق؛ والذي روعي فيه عدم الإضرار بأملاك المواطن المجاورة للجسر والخارجة عن حدود نزع الملكية.