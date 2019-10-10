احدث الأخبار

انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية غداً بالرياض
أبرز المواد
 “التجارة والاستثمار” تدعو المنشآت ومنافذ البيع للالتزام بوضع بطاقة كفاءة ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية
أبرز المواد
 بعد انتشار مقطع فيديو ينتقد أعمال الأمانة .. بلدي عسير يتفقد مشروع جسر شارع الأمير سلطان
منطقة عسير
 الزعاق يوضح سبب انتشار الإصابات بالزكام والحساسية خلال هذه الأيام
أبرز المواد
 بعد هولندا وفرنسا.. إيطاليا تستدعي سفير تركيا
أبرز المواد
 اختتام التمرين البحري الثنائي المختلط (جسر – 20) والتمرين البحري المسنود (أمواج – 4)
أبرز المواد
 تفعيل اليوم العالمي للصحه النفسيه بمركز أمل المستقبل للرعايه النهاريه بأبو عريش
منطقة جازان
 الجمعية النسائية الأولى بجدة تحصد جائزة الملك خالد
منطقة مكة المكرمة
 جمعية ماجد وآفاق جديدة من مستقبل التنمية بالتمكين
منطقة مكة المكرمة
 تعرف إلى أول رئيسة قضاء في تاريخ السودان
أبرز المواد
 مقتل 17 مدنياً بالقصف التركي على سوريا
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة تبوك
أبرز المواد
انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية غداً بالرياض

انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية غداً بالرياض

أبرز المواد
“التجارة والاستثمار” تدعو المنشآت ومنافذ البيع للالتزام بوضع بطاقة كفاءة ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية

“التجارة والاستثمار” تدعو المنشآت ومنافذ البيع للالتزام بوضع بطاقة كفاءة ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية

أبرز المواد
بعد انتشار مقطع فيديو ينتقد أعمال الأمانة .. بلدي عسير يتفقد مشروع جسر شارع الأمير سلطان

بعد انتشار مقطع فيديو ينتقد أعمال الأمانة .. بلدي عسير يتفقد مشروع جسر شارع الأمير سلطان

منطقة عسير
الزعاق يوضح سبب انتشار الإصابات بالزكام والحساسية خلال هذه الأيام

الزعاق يوضح سبب انتشار الإصابات بالزكام والحساسية خلال هذه الأيام

أبرز المواد

“التجارة والاستثمار” تدعو المنشآت ومنافذ البيع للالتزام بوضع بطاقة كفاءة ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية

“التجارة والاستثمار” تدعو المنشآت ومنافذ البيع للالتزام بوضع بطاقة كفاءة ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية
http://almnatiq.net/?p=784246
المناطق - واس

دعت وزارة التجارة والاستثمار الشركات والمؤسسات ومنافذ بيع الأدوات الصحية إلى الالتزام بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية المعروضة في منافذ البيع حيث يعد عدم وضع البطاقة مخالفة تستوجب تطبيق عقوبات على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأكدت الوزارة البدء في تنفيذ حملات تفتيشية لمراقبة منافذ البيع بمختلف مناطق المملكة بعد دخول اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه حيز التطبيق الإلزامي وذلك في إطار متابعة تطبيق ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية للتحقق من التزام المنشآت وحماية المستهلكين وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، وشركة المياه الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة من الجهات المعنية لمتطلبات اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه بالمملكة بحيث يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة ترشيد استهلاك المياه في المنتج بسهولة ويسر.
ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم مستخدمي الأدوات الصحية إلى الإبلاغ عن المنشآت غير الملتزمة بوضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه على المنتجات المحددة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه وهي (الخلاطات “الصنابير”، والمراحيض، وخلاطات ورؤوس المراوش، وخلاطات الشطاف، والمبولة) عبر الاتصال بمركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900) على مدار الساعة أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.

روابط ذات صلة

انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية غداً بالرياض

انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية غداً بالرياض
الزعاق يوضح سبب انتشار الإصابات بالزكام والحساسية خلال هذه الأيام

الزعاق يوضح سبب انتشار الإصابات بالزكام والحساسية خلال هذه الأيام
بعد هولندا وفرنسا.. إيطاليا تستدعي سفير تركيا

بعد هولندا وفرنسا.. إيطاليا تستدعي سفير تركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*