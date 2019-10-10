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انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية غداً بالرياض

انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية غداً بالرياض

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انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية غداً بالرياض

انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية غداً بالرياض
http://almnatiq.net/?p=784249
المناطق - واس

ينطلق غداً معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمدينة الرياض ويستمر لمدة خمسة أيام، ضمن فعاليات موسم الرياض.
ويقام المعرض في واجهة الرياض على مساحة تقدّر بـ 36 ألف متر مربع, ويستمر حتى الـ15 من أكتوبر الجاري، ويهدف إلى استقطاب هواة الصيد ومحبي عالم الصقور، والتوعية بضرورة الحفاظ على البيئة وحماية الحياة الفطرية، والحفاظ على الهوية الثقافية, إذ يأتي ضمن البرامج والمبادرات التي يقدمها نادي الصقور السعودي، للتّرويج لهواية الصيد بالصقور والحفاظ عليها ، بوصفها أحد أهم منطلقات رؤية المملكة 2030.
ويتضمن المعرض أكثر من 30 قسما مختصا بالصقور والصيد، ويهدف إلى تثقيف الأجيال الجديدة بتاريخ المملكة وإرثها الثقافي ليتيح لجيل المستقبل تجربة جديدة مع الصقور, كقسم مستلزمات الصقور الذي يضم مجموعة من الشركات المتخصصة في مستلزمات هواية الصيد بالصقور، ويوفر فرصة ثمينة للمهتمين بالحصول على كل احتياجاتهم تحت سقفٍ واحد, وقسم الرماية بالسهام الذي يتضمن ميادين مجهزة بالكامل بمجموعة من أدوات وخطوط الرماية للزوار لممارستها وفق اشتراطات تضمن السلامة للجميع, إضافة إلى عدد من الفعاليات الأخرى المتنوعة كقسم صقار المستقبل، الذي يتيح لجيل المستقبل تجربة جديدة مع الصقور، لاستكشاف عالم الطيور الجارحة,وقسم الأسلحة النارية الذي يضم 48 علامة تجارية من كبرى شركات الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد, وقسما لأدوات الرحلات البرية, وأقساما للفنون التشكيلية لرسم الصقور، التي يتم من خلالها تعريف الزوار بالمصطلحات الخاصة بالتكوين الجسدي للصقور، بالإضافة إلى الفعاليات والبرامج المخصصة لعموم الزائرين والعائلات من المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومختلف أنحاء العالم, وكذلك تواجد ‏ أهم مزارع الإنتاج والمرابط المحلية والخليجية المتخصصة في الصقور.
كذلك يمكن للزائرين مشاهدة تحليق الصقور بأنواعها في مشهد جمالي ومدهش عبر عروض ثلاثية الأبعاد بتقنية الهولجرام التي تطبق للمرة الأولى, ولهواة الشعر نصيب من فعاليات المعرض حيث ستقام أمسيات شعرية على مسرح المعرض بحضور عدد من الشعراء البارزين.

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