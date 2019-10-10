الرئيس الأمريكي يحذر من أن تركيا ستتضرر بالعقوبات إذا لم تلتزم بالقواعد بشأن الوضع في سوريا

المناطق - واس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يتواصل مع تركيا والأكراد بينما تواصل تركيا هجومها على الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر” : أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها، وأتحدث إلى كلا الطرفين”.

وأضاف ” أقول إن تركيا ستتضرر ماليًا بشدة وبالعقوبات إذا لم يلتزموا بالقواعد، وإنني أراقب الوضع عن كثب”.