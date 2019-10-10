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الرئيس الأمريكي يحذر من أن تركيا ستتضرر بالعقوبات إذا لم تلتزم بالقواعد بشأن الوضع في سوريا

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الرئيس الأمريكي يحذر من أن تركيا ستتضرر بالعقوبات إذا لم تلتزم بالقواعد بشأن الوضع في سوريا

الرئيس الأمريكي يحذر من أن تركيا ستتضرر بالعقوبات إذا لم تلتزم بالقواعد بشأن الوضع في سوريا
http://almnatiq.net/?p=784252
المناطق - واس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يتواصل مع تركيا والأكراد بينما تواصل تركيا هجومها على الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا.
وقال ترامب في تغريدة على “تويتر” : أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها، وأتحدث إلى كلا الطرفين”.
وأضاف ” أقول إن تركيا ستتضرر ماليًا بشدة وبالعقوبات إذا لم يلتزموا بالقواعد، وإنني أراقب الوضع عن كثب”.

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