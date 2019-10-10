مصرع طالبة وإصابة شقيقها في حادث مروري

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لقيت طالبة مصرعها فيما اصيب شقيقها بإصابات خطيرة في حادث مروري اثر اصطدام سيارة بعمود اناره

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في الباحة عماد الزهراني بان غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن اصطدام سيارة بعمود اناره ببلجرشي – طلوع بني هلال بتجاه الحميد وتم توجيه فرقه اسعافيه من الهلال الأحمر لموقع الحادث واتضح وجود إصابتين خطيره اصابة بليغه تم التعامل معها من قبل الفرقة الاسعافية ونقلت عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي والاصابة الاخرى نقلت عن طريق اسعاف الصحة وكانت متوفيه