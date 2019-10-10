احدث الأخبار

أمير دولة الكويت يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي
أبرز المواد
 “جستر” تشارك في فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية
منطقة تبوك
 بلدية حقل تنفذ جولات تفتيشية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء
منطقة تبوك
 الأحد.. ندوة تحت شعار «البصر أولاً» بجامعة القصيم حول صحة العين المجتمعية في المملكة
منطقة القصيم
 مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية يعتمد إستراتيجية الهيئة وآلية عملها للمدة المقبلة
أبرز المواد
 مصرع طالبة وإصابة شقيقها في حادث مروري
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يحذر من أن تركيا ستتضرر بالعقوبات إذا لم تلتزم بالقواعد بشأن الوضع في سوريا
أبرز المواد
 انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية غداً بالرياض
أبرز المواد
 “التجارة والاستثمار” تدعو المنشآت ومنافذ البيع للالتزام بوضع بطاقة كفاءة ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية
أبرز المواد
 بعد انتشار مقطع فيديو ينتقد أعمال الأمانة .. بلدي عسير يتفقد مشروع جسر شارع الأمير سلطان
منطقة عسير
 الزعاق يوضح سبب انتشار الإصابات بالزكام والحساسية خلال هذه الأيام
أبرز المواد
 بعد هولندا وفرنسا.. إيطاليا تستدعي سفير تركيا
أبرز المواد
أمير دولة الكويت يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي

أمير دولة الكويت يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي

أبرز المواد
“جستر” تشارك في فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية

“جستر” تشارك في فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية

منطقة تبوك
بلدية حقل تنفذ جولات تفتيشية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء

بلدية حقل تنفذ جولات تفتيشية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء

منطقة تبوك
الأحد.. ندوة تحت شعار «البصر أولاً» بجامعة القصيم حول صحة العين المجتمعية في المملكة

الأحد.. ندوة تحت شعار «البصر أولاً» بجامعة القصيم حول صحة العين المجتمعية في المملكة

منطقة القصيم

مصرع طالبة وإصابة شقيقها في حادث مروري

مصرع طالبة وإصابة شقيقها في حادث مروري
http://almnatiq.net/?p=784255
المناطق - الباحة
لقيت طالبة  مصرعها فيما اصيب شقيقها بإصابات خطيرة في حادث مروري اثر اصطدام سيارة بعمود اناره
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في الباحة عماد الزهراني بان غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن اصطدام سيارة  بعمود اناره ببلجرشي – طلوع بني هلال بتجاه الحميد وتم توجيه فرقه اسعافيه من الهلال الأحمر لموقع الحادث واتضح وجود إصابتين خطيره اصابة بليغه تم التعامل معها من قبل الفرقة الاسعافية ونقلت عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي والاصابة الاخرى نقلت عن طريق اسعاف الصحة وكانت متوفيه

روابط ذات صلة

أمير دولة الكويت يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي

أمير دولة الكويت يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي
مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية يعتمد إستراتيجية الهيئة وآلية عملها للمدة المقبلة

مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية يعتمد إستراتيجية الهيئة وآلية عملها للمدة المقبلة
الرئيس الأمريكي يحذر من أن تركيا ستتضرر بالعقوبات إذا لم تلتزم بالقواعد بشأن الوضع في سوريا

الرئيس الأمريكي يحذر من أن تركيا ستتضرر بالعقوبات إذا لم تلتزم بالقواعد بشأن الوضع في سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*