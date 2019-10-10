الأحد.. ندوة تحت شعار «البصر أولاً» بجامعة القصيم حول صحة العين المجتمعية في المملكة

برعاية معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، مدير جامعة القصيم، تُنظم الجامعة مُمثلة بقسم البصريات بكلية العلوم الطبية التطبيقية، يوم الأحد القادم الموافق 14/2/1441هـ، ندوة علمية تحت شعار «البصر أولاً» حول صحة العين المجتمعية في المملكة العربية السعودية، في مقر قاعة “ب” بالبهو الرئيس بالمدينة الجامعية وذلك تزامناً مع يوم البصر العالمي الذي يوافق يوم 10 أكتوبر من كل عام، بهدف التعريف بأهمية رعاية صحة العين المجتمعية، وإظهار دور المملكة في هذا المجال، إضافة إلى دور جامعة القصيم في التوعية والرعاية لصحة العين في المجتمع المحلي.

كما تهدف الندوة التي يشارك فيها 12 متحدثًا إلى عرض أهم الأبحاث وآخر المستجدات في مجال صحة العين، وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة، ومواجهة التحديات وعرض حلول عملية مستقبلية، ومن بين المشاركين بالندوة الدكتور يحي أبو حيدر المنسق الوطني للجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع)، والدكتور شهزاد نارو الأستاذ الزائر للجامعة من جامعة آستون البريطانية، بالإضافة لعدد من أعضاء هيئة التدريس في القسم.

ويناقش المشاركون عددا من المحاور التي تخص موضوع الندوة من بينها؛ جهود جامعة القصيم في العناية المجتمعية بالعين من خلال برامج فحص النظر لطلاب المدارس الابتدائية بالمنطقة، والاستراتيجيات الوقائية للعمى بالمملكة، ونمط الحياة وتأثيره على صحة العين بالإضافة إلى العناية المجتمعية بالعين في المملكة العربية السعودية: التحديات والفرص،.

وتتناول الندوة موضوعات أخرى مثل: قصر النظر كمشكلة متنامية تهدد البصر، والجلوكوما (الماء الأزرق) التي تعتبر التهديد الخفي لصحة العين، وفحص الشبكية وأهميته لصحة العين المجتمعية، وخطة رعاية العين للطفولة في البلدان النامية، والوعي بأمراض العين بين مرضى السكري، إضافة إلى المعرفة والممارسات لأخصائي البصريات في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بخدمات ضعف النظر الشديد.