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بلدية حقل تنفذ جولات تفتيشية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء

بلدية حقل تنفذ جولات تفتيشية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء

منطقة تبوك

بلدية حقل تنفذ جولات تفتيشية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء

بلدية حقل تنفذ جولات تفتيشية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء
http://almnatiq.net/?p=784264
المناطق - تبوك
بدأت بلدية محافظة حقل اليوم بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء جولاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية بالأسواق المحلية بمدينة حقل وذلك لتطبيق اللائحة الفنية عن مسببات الحساسية في قائمة الوجبات ووضع السعرات الحرارية في القوائم الغذائية.
وأكد رئيس بلدية محافظة حقل المهندس عبدالله بن سليم العمراني أهمية تعاون أصحاب المنشآت الغذائية من خلال تطبيق اللائحة الهادفة إلى تعزيز صحة وسلامة المستهلكين وزيادة الوعي الغذائي لديهم ومعرفتهم بالمكونات والقيم الغذائية للوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها لهم خصوصاً في ظل ازدياد الإقبال عليها مشيراً إلى أن البلدية مستمرة في تنفيذ حملاتها للتأكد من تطبيق اللائحة على جميع المنشآت.

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