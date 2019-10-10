احدث الأخبار

“جستر” تشارك في فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية
منطقة تبوك
 بلدية حقل تنفذ جولات تفتيشية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء
منطقة تبوك
 الأحد.. ندوة تحت شعار «البصر أولاً» بجامعة القصيم حول صحة العين المجتمعية في المملكة
منطقة القصيم
 مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية يعتمد إستراتيجية الهيئة وآلية عملها للمدة المقبلة
أبرز المواد
 مصرع طالبة وإصابة شقيقها في حادث مروري
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يحذر من أن تركيا ستتضرر بالعقوبات إذا لم تلتزم بالقواعد بشأن الوضع في سوريا
أبرز المواد
 انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية غداً بالرياض
أبرز المواد
 “التجارة والاستثمار” تدعو المنشآت ومنافذ البيع للالتزام بوضع بطاقة كفاءة ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية
أبرز المواد
 بعد انتشار مقطع فيديو ينتقد أعمال الأمانة .. بلدي عسير يتفقد مشروع جسر شارع الأمير سلطان
منطقة عسير
 الزعاق يوضح سبب انتشار الإصابات بالزكام والحساسية خلال هذه الأيام
أبرز المواد
 بعد هولندا وفرنسا.. إيطاليا تستدعي سفير تركيا
أبرز المواد
 اختتام التمرين البحري الثنائي المختلط (جسر – 20) والتمرين البحري المسنود (أمواج – 4)
أبرز المواد
“جستر” تشارك في فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية

“جستر” تشارك في فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية

منطقة تبوك
بلدية حقل تنفذ جولات تفتيشية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء

بلدية حقل تنفذ جولات تفتيشية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء

منطقة تبوك
الأحد.. ندوة تحت شعار «البصر أولاً» بجامعة القصيم حول صحة العين المجتمعية في المملكة

الأحد.. ندوة تحت شعار «البصر أولاً» بجامعة القصيم حول صحة العين المجتمعية في المملكة

منطقة القصيم
مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية يعتمد إستراتيجية الهيئة وآلية عملها للمدة المقبلة

مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية يعتمد إستراتيجية الهيئة وآلية عملها للمدة المقبلة

أبرز المواد

“جستر” تشارك في فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية

“جستر” تشارك في فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية
http://almnatiq.net/?p=784268
المناطق - تبوك
يشارك فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة ” جستر” بمنطقة تبوك في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية، التي تنظمها مجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية ” قادر” بتبوك تحت شعار “حياتك غالية ” وتستمر لمدة يومين.
وأكد المدير التنفيذي لفرع الجمعية شاهر بن مفلح البلوي أن الجمعية تسعى من خلال هذه المشاركة إلى نشر ثقافة البحث العلمي وتقديم استشارات متخصصة في مجال التربية الخاصة بالإضافة إلى نشر الثقافة التوعوية للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، وتطوير أساليب التعبير لديهم وتشجيع المواهب وتمكينها, مشيراً إلى أن الجمعية تستضيف منصات تفاعلية متعددة يأتي في مقدمتها التدريب الذي يهدف إلى تنمية المهارات و الاستشارات من قبل متخصصين في التربية الخاصة ودعم وتحفيز إنتاج ونشر البحث العلمي في مجال الإعاقة و الموهبة و التفوق.

روابط ذات صلة

بلدية حقل تنفذ جولات تفتيشية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء

بلدية حقل تنفذ جولات تفتيشية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء
“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة تبوك

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة تبوك
مكافحة المخدرات بتبوك تشارك في فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية

مكافحة المخدرات بتبوك تشارك في فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*