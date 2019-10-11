الأمير فيصل بن مشعل يحفز لاعبي الأخضر بحضوره مباراة المنتخب الوطني مع السنغافوري

المناطق _ بريدة

حضر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم المواجهة التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره السنغافوري مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وجاء حضور سموه حرصاً منه لتحفيز لاعبي المنتخب الوطني ورفع روحهم المعنوية، بهدف تقديم مستويات متميزة، والتتويج بالفوز، وهو ما آلت إليه مواجهة هذا المساء، بفوز للأخضر 3 – 0 , الأمر الذي يؤكد اهتمام سموه بدعم جميع الأنشطة والأحداث الثقافية والرياضية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة، للإسهام بتسجيل نقلة إيجابية في مسيرة الوطن ومشاركة أنديته إقليمياً وعالمياً، ووفي مقدمتها منتخبنا الوطني في البطولات الدولية، وأهمية رفع راية الوطن من خلالها في جميع المحافل الدولية بعد ما أصبحت الرياضة وسيلة تطوير وبناء علاقات وتقوية جسور محبة وسلام بين الشعوب.

وأكد سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أن دعم المنتخب السعودي في مثل هذه البطولات العالمية واجب وطني, وعلى الجميع التكاتف من أجل الوصول وتحقيق المزيد من البطولات, مشيداً بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرياضة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل من تحفيز واستعدادات مبكرة, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق المنتخب السعودي لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية.

حضر اللقاء مع سمو أمير منطقة القصيم القنصل السنغافوري لدى المملكة رازيف الجانيد, ونائب قنصل سنغافورة لدى المملكة مالك أيوب, ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل, وعضو مجلس الاتحاد الدولي أحمد عيد, ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني, ومدير ملعب الملك عبدالله بمدينة بريدة خالد الحصان, وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي.