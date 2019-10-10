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الأخضر يكسب المنتخب السنغافوري بثلاثية نظيفة في تصفيات كأسي العالم وآسيا لكرة القدم ويتصدر مجموعته

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الأخضر يكسب المنتخب السنغافوري بثلاثية نظيفة في تصفيات كأسي العالم وآسيا لكرة القدم ويتصدر مجموعته

الأخضر يكسب المنتخب السنغافوري بثلاثية نظيفة في تصفيات كأسي العالم وآسيا لكرة القدم ويتصدر مجموعته
http://almnatiq.net/?p=784284
المناطق _ الرياض

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره السنغافوري بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأسي العالم 2022 وآسيا 2023 لكرة القدم .
وسجل الأهداف عبدالفتاح عسيري “هدفين ” وعبدالله الحمدان في الدقائق 27 ، 67 ، 61 .
وبهذا الفوز تصدر الأخضر المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين بفارق الأهداف عن المنتخب السنغافوري ، وحل ثالثًا المنتخب الفلسطيني “3 ” نقاط بفارق الأهداف عن أوزبكستان وفي المركز الخامس المنتخب اليمني بنقطتين .
يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل في رام الله بفلسطين ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة .

 

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