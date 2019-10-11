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سفارة المملكة في فرنسا تقيم حفل توديع لمعالي السفير الدكتور خالد العنقري

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سفارة المملكة في فرنسا تقيم حفل توديع لمعالي السفير الدكتور خالد العنقري

سفارة المملكة في فرنسا تقيم حفل توديع لمعالي السفير الدكتور خالد العنقري
http://almnatiq.net/?p=784305
المناطق _ باريس

أقامت سفارة المملكة في فرنسا حفل توديع لمعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لخادم الخرمين الشريفين لدى فرنسا.
وثمّن معاليه ثقة القيادة الكريمة التي مُنحت له، متمنيًا أن يكون قد وفق لتقديم بعض من تطلعاتها في المحافظة على مصالح المملكة وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، سائلاً الله – عز وجل – أن يديم على المملكة رخاءها وأمنها واستقرارها.
وأعرب معاليه عن شكره وامتنانه لكافة أعضاء البعثة، متمنياً لهم كل التوفيق في مهمتهم في رفعة وخدمة الوطن.

 

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