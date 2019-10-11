احدث الأخبار

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات
أبرز المواد
 اليوم العالمي للصحة النفسية.. شخص واحد كل 40 ثانية ينهي حياته بالانتحار! معا لمنع الانتحار
أبرز المواد
 “الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 10 مناطق خلال الساعات القادمة !
أبرز المواد
 وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019
أبرز المواد
 بورصة باريس تغلق مرتفعة
أبرز المواد
 سفارة المملكة في فرنسا تقيم حفل توديع لمعالي السفير الدكتور خالد العنقري
أبرز المواد
 اكتمال الاستعدادات لانطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية بالرياض
أبرز المواد
 جائزة الملك فيصل العالمية توقع اتفاقية تعاون مع “كاوست”
أبرز المواد
 منح 534 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
أبرز المواد
 المملكة تطالب الأمم المتحدة بتقارير مفصلة عن جميع الإجراءات المالية والمحاسبية للجهات المنفذة للبرامج والمشاريع الإنسانية الممولة من قبلها
أبرز المواد
 الأخضر يكسب المنتخب السنغافوري بثلاثية نظيفة في تصفيات كأسي العالم وآسيا لكرة القدم ويتصدر مجموعته
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يحفز لاعبي الأخضر بحضوره مباراة المنتخب الوطني مع السنغافوري
أبرز المواد
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

أبرز المواد
اليوم العالمي للصحة النفسية.. شخص واحد كل 40 ثانية ينهي حياته بالانتحار! معا لمنع الانتحار

اليوم العالمي للصحة النفسية.. شخص واحد كل 40 ثانية ينهي حياته بالانتحار! معا لمنع الانتحار

أبرز المواد
“الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 10 مناطق خلال الساعات القادمة !

“الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 10 مناطق خلال الساعات القادمة !

أبرز المواد
وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019

وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019

أبرز المواد

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات
http://almnatiq.net/?p=784322
المناطق_الرياض

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

مهندس أول صيانة- كهرباء

مهندس صيانة- كهرباء

مهندس رئيسي- ضمان الجودة والامتثال

مهندس أول عمليات التشغيل (عدد وظيفتين)

مستشار قانوني

مدير- إدارة العقود والمعدات

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2019م

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

روابط ذات صلة

اليوم العالمي للصحة النفسية.. شخص واحد كل 40 ثانية ينهي حياته بالانتحار! معا لمنع الانتحار

اليوم العالمي للصحة النفسية.. شخص واحد كل 40 ثانية ينهي حياته بالانتحار! معا لمنع الانتحار
“الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 10 مناطق خلال الساعات القادمة !

“الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 10 مناطق خلال الساعات القادمة !
وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019

وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*