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أرامكو تستعد لإعطاء الضوء الأخضر لطرحها الأسبوع القادم

أرامكو تستعد لإعطاء الضوء الأخضر لطرحها الأسبوع القادم
http://almnatiq.net/?p=784323
المناطق_الرياض

نسبت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية أمس، إلى مصادر مطلعة لم تسمِّها القول أن مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية سيجتمع في 17 أكتوبر الجاري؛ لإصدار قراره النهائي بشأن الطرح الأولى لأسهم أرامكو

وتوقعت أن يصدر إعلان النية في الطرح في 20 من أكتوبر على أن ينشر عرض الطرح في 27 أكتوبر

وسيفتح باب الاشتراكات في 3 نوفمبر 2019 لمدة أسبوعين، وفي نهاية نوفمبر يبدأ تداول أسهم أرامكو في سوق المال السعودية. وبحسب مصادر بلومبيرغ فإن نحو 2% من أسهم أرامكو ستطرح للتداول

وتوقعت أن تبلغ عائدات ذلك الطرح 40 مليار دولار. وسيكون الطرح الأولي لأرامكو الأكبر عالمياً. وسيحقق ضعف ما جناه طرح عملاق التجارة الإلكترونية الصيني «علي بابا» في 2014، الذي بلغت عائداته 20 مليار دولار

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