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اليوم العالمي للصحة النفسية.. شخص واحد كل 40 ثانية ينهي حياته بالانتحار! معا لمنع الانتحار

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اليوم العالمي للصحة النفسية.. شخص واحد كل 40 ثانية ينهي حياته بالانتحار! معا لمنع الانتحار

اليوم العالمي للصحة النفسية.. شخص واحد كل 40 ثانية ينهي حياته بالانتحار! معا لمنع الانتحار
http://almnatiq.net/?p=784327
المناطق_متابعات

يحتفل العالم، 10 أكتوبر، باليوم العالمي للصحة النفسية، والذي تنتهزه المنظمات والمؤسسات المعنية حول العالم للتعريف بقضايا الصحة النفسية وتعزيز الجهود لدعم الصحة النفسية

وقد اختارت منظمة الصحة العالمية موضوعا رئيسيا لهذا العام هو “منع الانتحار”، حيث ينهي ما يقرب من 800 ألف شخص حياتهم بالانتحار سنويا (بمعدل شخص واحد كل 40 ثانية)، وذلك ضمن أعداد أكبر بكثير ممن يفشلون في محاولات انتحارهم. كما يعد الانتحار ثاني الأسباب الرئيسية لوفاة من تتراوح أعمارهم بين 15-29 عاما حول العالم

ونشرت المنظمة في صفحتها على الإنترنت مجموعة من الأفكار للمساعدة في منع هذه الظاهرة:

إذا كانت لديك ميول انتحارية، خصص 40 ثانية لفتح باب الحديث مع شخص تثق به حول مشاعرك. إذا كنت تعرف شخصا فقد عزيزا لديه بالانتحار، خصص 40 ثانية لبدء الحديث معه وسؤاله عن حاله. إذا كنت تعمل في مجال الإعلام، سلّط الضوء على إحصائية 40 ثانية في المقابلات وفي المقالات والتدوينات. إذا كنت تعمل في قطاع الفنون أو على المنصات الرقمية، توقّف مؤقتا عن الإنتاج أو الإرسال الإذاعي لبث رسالة مدتها 40 ثانية حول الصحة النفسية أو منع الانتحار. إذا كنت من أصحاب الأعمال أو المديرين، خصّص 40 ثانية لصياغة رسالة دعم إيجابية إلى موظفيك حول الموارد المتاحة لهم في مكان العمل أو المجتمع المحلي في أوقات الضائقة النفسية. إذا أردت أن يستمع قادتك إلى مناشدتك لاتخاذ إجراءات، سجّل مقطعا صوتيا أو مصوّرا لإخبارهم بالإجراءات التي تود أن يتخذوها بشأن منع الانتحار والصحة النفسية. إذا كانت لديك منصّة للتواصل مع جمهور واسع (وسائل التواصل الاجتماعي، التلفزيون، الإذاعة)، خصص فترات مدة كل منها 40 ثانية لتبادل القصص والرسائل المتعلقة بالصحة النفسية. إذا كنت تشغل منصبا سياسيا، قم بالتواصل على نطاق عام حول الإجراءات المتّخذة من جانبك لتعزيز الصحة النفسية ومنع الانتحار، مع تسليط الضوء على إحصائية 40 ثانية

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