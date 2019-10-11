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البيئة: صبيا تسجل أعلى معدلات هطول الأمطار بالمملكة

البيئة: صبيا تسجل أعلى معدلات هطول الأمطار بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=784335
المناطق_جازان

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن أن محافظة صبيا بمنطقة جازان سجلت، اليوم الخميس، أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة وفق محطات الرصد الهيدرولوجي

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن محافظة صبيا سجلت كميات الأمطار بها 32 ملم، وتلتها محافظة القنفذة بمكة المكرمة وسجلت 14 ملم، وتلتها عقبة ضلع في أبها والتي سجلت 5.80 ملم، فيما سجلت كل من محافظة تيماء بمنطقة تبوك وعرعر بالحدود الشمالية ومحافظة ناوان بمنطقة الباحة 80 ملم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط بالرياح التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية في عدد من مناطق المملكة، غدًا الجمعة

وقالت الهيئة: «إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك)، ويمتدّ تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق»

وتوقّعت الهيئة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، الجوف والحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية)، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية

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