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14 ألف سعودية حصلن على جوازات سفر بدون “ولي الأمر

14 ألف سعودية حصلن على جوازات سفر بدون “ولي الأمر
http://almnatiq.net/?p=784336
المناطق_الرياض

كشفت مديرية الجوازات بالرياض عن 9 آلاف سعودية على جوازات السفر عبر نظام “أبشر” الإلكتروني، بعد قرار تعديلات وثائق السفر والأحوال المدنية الذي يمنح المرأة حق استخراج الجواز بنفسها الصادر في أغسطس الماضي، فيما حصلت 5 آلاف سعودية على جواز السفر عبر التقديم الورقي في مكاتب الجوازات بمختلف مدن المملكة

وقالت مديرة صالة الجواز السعودي للنساء نورة الأسمري إن القسم النسائي منذ اكتماله يقدم خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي للمواطنة السعودية، التي لم تتمكن من إنهاء خدماتها إلكترونياً عبر بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر) لوجود أي عائق يمنع من تجديد الجواز أو إصداره، حيث تقوم المستفيدة بحجز موعد من نظام المواعيد عن طريق بوابة وزارة الداخلية على الرابط التالي/ https://wwwmoigovsa

على أن تقوم بمراجعة جوازات منطقة الرياض في الموعد المحدد لإنهاء إجراءاتها، ويتم تسليمها جواز السفر الجديد عبر خدمة البريد السعودي “واصل”

وكانت المديرية العامة للجوازات افتتحت امس باكورة صالات تسهيل إجراءات الحصول على جواز السفر للنساء، وذلك بمدينة الرياض

وقال مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى إن هذه الخطوة من جوازات منطقة الرياض، تأتي استكمالاً للاستراتيجية المعمول بها حالياً بتوزيع خدماتها، وذلك بفتح منافذ جديدة لخدمة المواطن والمقيم بكل يسر وسهولة، والوصول لكل شرائح المجتمع وخدمتهم على الوجه المطلوب

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