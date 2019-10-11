تغييرات الشتوية تدفع النصر لطلب دفعة من الاتحاد

المناطق_متابعات

كشفت مصادر عن قيمة عقد الرعاية الذي يجمع نادي النصر وشركة مياه نقي تبلغ مليوني ريال، بعد مطالبة النصر بالشراكة معها، وتوقيع العقد بين الطرفين، ليتم وضع شعار الشركة على شورت الفريق الأول لكرة القدم، وأكدت المصادر أن إدارة النادي خاطبت الراعي الرسمي للنادي والشريك الاستراتيجي شركة طيران الاتحاد طالبة تقديم دفعة من قيمة العقد المبرم بين الطرفين، لحاجة النادي لها خلال الفترة المقبلة، كونها تدرس دعم الفريق بلاعبين جدد في الفترة الشتوية المقبلة، نقلا عن جريدة الوطن.

ضعف

كشفت 90 يوما فترة غياب وتأهيل اللاعبين المصابين جوليانو، وعبدالفتاح آدم، وأحمد موسى ضعف الجهاز الطبي بالنادي، والذي كلف الفريق كثيرا بالجولات الماضية بدوري المحترفين، وخسر معه الفريق مجهودات اللاعبين، حيث لم يشارك آدم مع الفريق منذ انتقاله من التعاون، فيما يواصل النيجيري أحمد موسى برنامج التأهيل، والذي من المنتظر أن يواصل غيابه عن جولتي الرائد والهلال المقبلتين، وتدرس الإدارة النصراوية إنهاء عقد الجهاز الطبي، نظير طول فترة التأهيل للاعبين بالعيادة الطبية.

تفاوض

خاطبت الإدارة النصراوية نظيرتها في نادي عفيف لنقل مباراة الفريقين بدور 64 لمسابقة خادم الحرمين الشريفين للرياض، بدلا من إقامتها على ملعب الدرع بالدوادمي، واشترطت إدارة عفيف التنازل عن دخل المباراة لها، وإجراء لقاءات ودية، واستضافة معسكرات الفريق، ومن المنتظر أن يتم الرد بشكل رسمي خلال اليومين المقبلين، قبل إرسال خطاب لاتحاد كرة القدم، وأخذ موافقته بنقل المباراة.

بيان

رضخت الإدارة النصراوية لمطالب الجماهير بعدم سكوتها عن حقوق النادي، والمطالبة بها، والمحافظة على المكتسبات، ولذلك وأصدرت بيانا إعلاميا تشير فيه إلى تضرر الفريق من تقنية الـVAR بالجولات السابقة، والتي أغفلت الكثير من الحالات لمصلحة الفريق، وعدم حماية اللاعبين من اللعب الخشن، وإصابتهم بالمباريات، مطالبة بتطبيق مبدأ العدالة والتنافس الشريف، ومساواة تطبيق الـVAR على جميع الأندية، ورفع مستوى الأداء التحكيمي، وإبراز اللقطات من خلال كاميرات خاصة وواضحة، مؤكدة للجماهير أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وستقوم بالدفاع عن حقوق النادي بكل قوة، بما تكفله لها اللوائح والأنظمة، متسائلة عن تعطل التقنية بمباراة الفتح، ووقوف الحكم الروماني موقف المتفرج أمام الخشونة المفرطة التي دفع ثمنها لاعب الفريق أحمد موسى، وحرمته من المشاركة.

تجديد

يدخل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عوض خميس الفترة الحرة من عقده في يناير المقبل، وتتجه إدارة النادي إلى التجديد معه، كونه يعد ركيزة أساسية، وإجادته اللعب في أكثر من مركز. ميدانيا، عاود الفريق، بعد الإجازة الممنوحة للاعبين، وشهدت التدريبات غياب 5 لاعبين لانضمامهم للأخضر الذي يخوض تصفيات مونديال 2022، ومشاركة نور الدين أمرابط مع منتخب بلاده، فيما تغيب النيجيري أحمد موسى بدون عذر، والذي من المقرر أن يتم الخصم من راتبه. واشتملت التدريبات على اجتماع فني، وإجراء التدريبات اللياقية، ومناورة على منتصف الملعب.

– مليونا ريال قيمة عقد رعاية مياه نقي

– النصر يخاطب طيران الاتحاد لطلب دفعة مقدمة

– 90 يوما تكشف ضعف قدرات الفريق الطبي

– اتفاق لنقل مباراة عفيف للرياض

– النصر يسعى إلى تجديد عقد عوض خميس

– أحمد موسى يتغيب عن الحضور