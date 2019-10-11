احدث الأخبار

دراسة سويدية تغير مفهوم أن “الكلب أفضل صديق للإنسان”.. هذا ما كشفته عن علاقته بـ “السكتة القلبية”
منوعات
 قبل ساعات من المناظرة بين مرشحي الرئاسة التونسية.. القروي يتّهم سعيّد بأنه “ذراع” للنهضة
أبرز المواد
 خفض الراتب قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية
أبرز المواد
 التعليم الجيد لصغار الأطفال… يرتبط بالمتعة
أبرز المواد
 انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر وإيران تزعم تعرضها لهجوم
أبرز المواد
 البحرين تفتتح أكبر منتزه للغوص بالعالم
أبرز المواد
 أفضل نظام غذائي لخفض نسبة السكر في الدم
أبرز المواد
 14 ألف سعودية حصلن على جوازات سفر بدون “ولي الأمر
أبرز المواد
 أرامكو تستعد لإعطاء الضوء الأخضر لطرحها الأسبوع القادم
أبرز المواد
 البيئة: صبيا تسجل أعلى معدلات هطول الأمطار بالمملكة
أبرز المواد
 وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات
أبرز المواد
 اليوم العالمي للصحة النفسية.. شخص واحد كل 40 ثانية ينهي حياته بالانتحار! معا لمنع الانتحار
أبرز المواد
عاجل

انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر وإيران تزعم تعرضها لهجوم

دراسة سويدية تغير مفهوم أن “الكلب أفضل صديق للإنسان”.. هذا ما كشفته عن علاقته بـ “السكتة القلبية”

دراسة سويدية تغير مفهوم أن “الكلب أفضل صديق للإنسان”.. هذا ما كشفته عن علاقته بـ “السكتة القلبية”

منوعات
قبل ساعات من المناظرة بين مرشحي الرئاسة التونسية.. القروي يتّهم سعيّد بأنه “ذراع” للنهضة

قبل ساعات من المناظرة بين مرشحي الرئاسة التونسية.. القروي يتّهم سعيّد بأنه “ذراع” للنهضة

أبرز المواد
خفض الراتب قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية

خفض الراتب قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية

أبرز المواد
التعليم الجيد لصغار الأطفال… يرتبط بالمتعة

التعليم الجيد لصغار الأطفال… يرتبط بالمتعة

أبرز المواد

دراسة سويدية تغير مفهوم أن “الكلب أفضل صديق للإنسان”.. هذا ما كشفته عن علاقته بـ “السكتة القلبية”

دراسة سويدية تغير مفهوم أن “الكلب أفضل صديق للإنسان”.. هذا ما كشفته عن علاقته بـ “السكتة القلبية”
http://almnatiq.net/?p=784363
المناطق_متابعات

أظهرت دراسة جديدة أن الكلاب ليست أفضل صديق للإنسان فقط، بل إنها قد تكون مفتاح حياته لعمر مديد، حيث أثبتت قدرتها على تحسين الصحة العقلية بالحد من القلق والشعور بالوحدة، ولكن لا يوجد سوى القليل من المعلومات حول قدرة الكلاب على التأثير في الصحة البدنية لمالكيها.

وكشفت الدراسة السويدية الجديدة أن خطر وفاة مالكي الكلاب العائدين إلى منازلهم من المستشفى، بعد تعرضهم لجلطة دماغية أو نوبة قلبية، كان أقل بكثير من أولئك المرضى الذين يعيشون بمفردهم.

ولجأ الباحثون من جامعة أوبسالا إلى استخدام سجلا صحيا وطنيا للتوصل إلى قائمة تضم نحو 182 ألف مريض تتراوح أعمارهم بين 40 و85 عاما، أصيبوا بنوبات قلبية حادة بين عامي 2001 و2012.

وأوضحت الدراسات انخفاض مماثل بين مرضى السكتة الدماغية الذين يملكون كلابا، بنسبة 27% أقل من أولئك الذين لا يملكون كلبا.

وبالإضافة إلى النظر في مخاطر الوفاة في السنوات التالية للإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية، نظر الباحثون في فرص العودة إلى المستشفى بسبب تكرار التجربة، بعد شهر على الأقل من الإصابة الأولى، حيث سجل المرضى الذي يملكون كلابا انخفاضا يقل عن 10% في احتمال تكرار التجربة.

روابط ذات صلة

التعليم الجيد لصغار الأطفال… يرتبط بالمتعة

التعليم الجيد لصغار الأطفال… يرتبط بالمتعة
أفضل نظام غذائي لخفض نسبة السكر في الدم

أفضل نظام غذائي لخفض نسبة السكر في الدم
ما سر حظر طيران الطائرات فوق جبال الهيمالايا؟

ما سر حظر طيران الطائرات فوق جبال الهيمالايا؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*