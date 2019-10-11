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حادث مروع.. شاهد فيديو للحظة انهيار جسر فوق السيارات وسقوط ضحايا!

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حادث مروع.. شاهد فيديو للحظة انهيار جسر فوق السيارات وسقوط ضحايا!

حادث مروع.. شاهد فيديو للحظة انهيار جسر فوق السيارات وسقوط ضحايا!
http://almnatiq.net/?p=784374
المناطق_وكالات

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان، في حادث انهيار جسر على طريق سريع مساء الخميس في منطقة ووشي بإقليم جيانغسو في الصين، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية محلية.

مقال 3 ركاب
ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، ذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن جسرا انهار وسقط على 3 سيارات كانت تحته، حيث كانت إحداها متوقفة ولا ركاب فيها، بينما كانت السيارتان الأخريان تمران من تحته، مما أدى إلى مقتل 3 ركاب.

كذلك سقطت 3 سيارات وشاحنتان من الجسر أثناء انهياره، كمأ أفادت وكالة “رويترز”، التي بثت مقطع فيديو مروعا للحظة الانهيار.

أسباب انهيار الجسر
وبينما فتحت وزارة النقل الصينية تحقيقا في الحادث وأسباب انهيار الجسر، أظهر تحقيق أولي أن انهيار الجسر نجم عن شاحنة تخطت حمولتها، بحسب بيان لسلطات مدينة ووشي نشر على موقع ويبو. وقال البيان إن 5 سيارات كانت تمر على الجسر بينها شاحنتين، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

يشار إلى حوادث المرور والإنشاءات تتكرر في الصين، إذ قتل 8 أشخاص في فبراير 2018 في وسط مدينة فوشان بإقليم غوانغدونغ عندما تسبب تسرب مياه في موقع بناء محطة قطار انفاق بانهيار طريق رئيسي.

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