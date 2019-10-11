“الحربي” : اضطرابات جوية ممطرة حتى نهاية الأسبوع المقبل .. وهذه المناطق الأكثر تأثراً

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توقّع خبير الطقس عبدالله بن عمر الحربي، استمرارية الاضطرابات الجوية الممطرة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية، حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وتفصيلاً؛ قال الحربي بحسب “سبق”: لا تزال نماذج الطقس تشير إلى استمرار الاضطرابات الجوية الممطرة على بعض مناطق المملكة، تشمل؛ الجنوبية الغربية، والغربية، والشمالية، حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف: متوقع – بمشيئة الله – على تهامة جازان، وتهامة ومنحدرات عسير، تشمل أغلب المراكز الواقعة في تهامة، ومنحدرات وتهامة الباحة، ومنحدرات وتهامة مكة المكرمة، والحرات شمالها وأجزاء من جنوب وغرب وشمال غرب المدينة المنورة إلى العلا وتيما والعيص وشرق أملج.

وتابع: تمتد فرص الأمطار على تبوك، تشمل؛ أغلب محافظاتها، والجوف ومحافظاته، ومنطقة الحدود الشمالية، وأجزاء من غرب الوسطى، وأجزاء من القصيم وحائل، وتتركز أفضلية هطولات الأمطار في المنحدرات وتهامة من جازان إلى تبوك، فيما بقية المناطق أمطارها متوسطة.

وأشار “الحربي” إلى أن هذه الاضطرابات تعود بعد أمر الله إلى تخلخل الضغوط السطحية، ومرور بعض التيارات الباردة على أقصى شمال المملكة، مما أدى إلى تمدد منخفض البحر الأحمر، ووصول الرياح الجنوبية الرطبة شمالاً وتغذية المنطقة بالرطوبة وبخار الماء عبر طبقات الجو.

وختم بقوله: “تعتبر الأمطار في هذه الفترة والفترة المقبلة أمطار لها أهميتها في منطقتنا من حيث وقعها على الأرض، فالمنطقة التي تتأثر بالأمطار تكون منبتة للنباتات الوسمية، وتوسم الأرض بالخضرة.