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دراسة: صحبة الآباء تزيد ذكاء الأطفال

دراسة: صحبة الآباء تزيد ذكاء الأطفال
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http://almnatiq.net/?p=784395
المناطق - الرياض

أظهرت أحدث البحوث الاجتماعية أن صحبة الأطفال لآبائهم ترفع درجات ذكائهم وقدراتهم عن نظرائهم ممن يفتقدون دور الأب وتقتصر تربيتهم على الأم. وبحسب دراسة نشرتها صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية؛ يتمتع الأطفال الذين يقضون وقتا أطول مع آبائهم بعقلية أفضل ما يحسن آفاقهم في المستقبل. وأجرى الدراسة أكاديميون من جامعة «نيوكاسل» البريطانية ليكتشفوا أيضاً أن الرجال يميلون للاهتمام أكثر بأبنائهم دون بناتهم. وقال الباحثون إنه لا يكفي أن يعيش الأب والأم معاً بل يجب على الأب المشاركة بالأنشطة الحياتية للطفل حتى يتعزز لديه النمو، وتزداد قدراته العقلية والذكائية. وخلصوا إلى هذه النتائج بعد دراسة أكثر من 11 ألف حالة من البريطانيين. وقال قائد الفريق البحثي الدكتور دانييل نيتل: «ما كان مفاجئا حقا في هذا البحث هو الفرق الحقيقي والكبير في تقدم الأطفال الذين استفادوا من الاهتمام الأبوي، وحتى بعد مرور 30 عاما كانوا أكثر قدرة على تحصيل طبقة اجتماعية مرموقة، ومكانة، وثروة».

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