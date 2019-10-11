تحذير بصورة مفزعة.. هذا ما يمكن أن تصنعه المنشطات بجسد الرياضي

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انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر وإيران تزعم تعرضها لهجوم

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المناطق - الرياض

سيقان نحيفة يكسوها اللحم، تبدو فيها الشرايين والأوردة والعضلات بشكل بارز ومخيف، هذا هو ما أصبح عليه أحد الدراجين بعد فترة من تعاطيه المواد المنشطة.

وبحسب “سكاي نيوز”، صدم الدراج السلوفيني يانيز برايكوفيتش المشجعين، بعد أن نشر صورا “مرعبة” لساقه، تبدو فيها كل عضلة وكل وريد وشريان بشكل واضح تماما، بعد سباق عودته من حظر المنشطات ومعركة الشره المرضي.

وكان الدراج السلوفيني البالغ من العمر 35 عاما، الذي تم إيقافه في يوليو 2018 لمدة 10 أشهر بعد اختبار منشطات حيث عثر على مادة الميثيل هكسان أمين، قد عاد من الإيقاف وشارك في سباق كرواتيا للدراجات في وقت سابق من شهر أكتوبر.

ويزعم برايكوفيتش، الذي كشف أنه يقاتل الشره المرضي الناجم عن تناول الطعام، أنه تناول ميثيل هكسان أمين في مكمل غذائي عندما لم يكن قادرا على تناول الطعام بشكل صحيح.

وأوضح قائلا: “لقد أخذت بديلا للوجبة. كانت ملوثة. ما حدث معي لاحقا هو أنه لم يمض يوم دون أن أبكي فيه قبل ركوب الدراجة. لقد أصبت بالكآبة والإحباط”.

وتحت الصور، التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب برايكوفيتش: “ما يهم الآن هو عدم الإضرار بها”.

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