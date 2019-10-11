أعربت الدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن الدولي عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية التي تنفذها تركيا بشمال شرقي سوريا.
وقالت في بيان: إن تجدد القتال المسلح في شمال سوريا سوف يقوض استقرار المنطقة ويفاقم المعاناة الإنسانية ويتسبب بمزيد من النزوح ويهدد التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي” .
ودعت الدول الأوروبية في بيانها تركيا إلى وقف العمل العسكري الأحادي.
دول بمجلس الأمن تعرب عن قلقها إزاء العملية العسكرية التركية في سوريا
أعربت الدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن الدولي عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية التي تنفذها تركيا بشمال شرقي سوريا.
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