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بطاقة كفاءة الطاقة لغسالة الملابس الجديدة توضح نسبة الاستهلاك السنوي للمياه

بطاقة كفاءة الطاقة لغسالة الملابس الجديدة توضح نسبة الاستهلاك السنوي للمياه
http://almnatiq.net/?p=784418
المناطق - الرياض

بطاقة كفاءة الطاقة لغسالة الملابس الجديدة توضح نسبة الاستهلاك السنوي للمياه بعد أن تم تغيير شكل بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية إلى الشكل الجديد فقد أضيف إلى البطاقة بعض المعلومات الفنية المهمة الخاصة بكل جهاز كهربائي.

فمثلا غسالات الملابس فقد أضيف لها نسبة الاستهلاك السنوي من المياه للغسالة، بالإضافة إلى كفاءة استخلاص المياه ، والاستهلاك السنوي للطاقة، والسعة. كما تحتوي البطاقة على العلامة التجارية و بلد الصنع، و رقم الطراز ورقم التسجيل و الرقم المرجعي للمواصفة.

ودعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة المستهلكين إلى الإلمام التام بآلية قراة بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على الأجهزة الكهربائية. حيث تساعد البطاقة الجديدة التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة المستهلكين في اختيار الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك الأقل.

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