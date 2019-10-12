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تطبيق لحساب البيانات للطلاب والمهندسين

تطبيق لحساب البيانات للطلاب والمهندسين
http://almnatiq.net/?p=784420
المناطق - الرياض

دائما ما يحتاج الطلاب والمحاسبون والمهندسون وحتى المستخدمون العاديون إلى إجراء عمليات حسابية معقدة، بالاعتماد على أدوات متخصصة، لكن مع ثورة الأجهزة الذكية التي تعمل على استبدال كافة الأجهزة وإنجاز كافة المهام عبر الهواتف أو الأجهزة اللوحية، بات الاستغناء عن الحاسبة المتخصصة أمرا سهلا، ذلك لما يوفره تطبيق Algeo Graphing Calculator من حل للمشكلات العملية والرياضية وإمكانية التعامل مع الأرقام المعقدة والمتغيرات الكثيرة.
ويعد التطبيق أحد أهم الأدوات التي يمكن لطلاب التخصصات العلمية كالهندسة والرياضيات الاستفادة منه، إضافة إلى المصممين والفيزيائيين والمهندسين، حيث يغني التطبيق عن استخدام عديد من الأدوات واستبدالها بالهاتف الذكي فقط.
ويعمل التطبيق الجديدة على ملء جميع الفراغات والنواقص التي لم يستطع تطبيق الآلة الحاسبة الخاص بـ”أندرويد” أو “آيفون” ملأه، ويمكن استخدام التطبيق الجديد كآلة حاسبة لحساب التفاضل والتكامل وحساب التمايز الرمزي، وحساب المعادلات، وأكثر من ذلك بكثير.
كما يوفر التطبيق إمكانية الاستعانة به كحاسبة بيانية علمية ويمكن معها القيام بعمليات أكثر تعقيدا كحساب المثلثات مع دعم لحساب الراديان والدرجة واللوغاريتمات والمتغيرات، وحساب القواسم المشتركة، وغيرها.
كما يمكن للتطبيق القيام بمهام حاسبة الرسوم البيانية الحرة، حيث يمكنه تحليل الوظائف، وإنشاء جداول لا نهائية من القيم لدالات، والبحث عن التقاطعات وجذور البيانات تلقائيا، مع دعم للتكبير والمشاركة هذه البيانات.

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