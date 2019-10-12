احدث الأخبار

مليون شخص في كاليفورنيا بلا كهرباء
أبرز المواد
 اليمن: مقارنة أردوغان بين العدوان على سوريا وعمليات تحالف الشرعية “باطلة واستفزازية”
أبرز المواد
 تطبيق لحساب البيانات للطلاب والمهندسين
أبرز المواد
 274 مليون ريال متوسط التمويل السكني الجديد للأفراد يوميا في 8 أشهر
أبرز المواد
 بطاقة كفاءة الطاقة لغسالة الملابس الجديدة توضح نسبة الاستهلاك السنوي للمياه
أبرز المواد
 دراسة: خفض الراتب قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب
أبرز المواد
 “ناسا” تطلق مهمة لاستكشاف منطقة التقاء طقس الأرض مع الفضاء
أبرز المواد
 خبراء يطوعون الذكاء الاصطناعي لمنع تضرر الجسم من إشعاعات علاج السرطان
أبرز المواد
 السلام والابتسامة
أبرز المواد
 “الصقور والصيد” في واجهة الرياض بمشاركة 20 دولة
أبرز المواد
 اليمن تستنكر تمويل جمعية قطر الخيرية لطباعة الكتاب المدرسي المحرف في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي
أبرز المواد
 إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة
أبرز المواد
عاجل

انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر وإيران تزعم تعرضها لهجوم

مليون شخص في كاليفورنيا بلا كهرباء

مليون شخص في كاليفورنيا بلا كهرباء

أبرز المواد
اليمن: مقارنة أردوغان بين العدوان على سوريا وعمليات تحالف الشرعية “باطلة واستفزازية”

اليمن: مقارنة أردوغان بين العدوان على سوريا وعمليات تحالف الشرعية “باطلة واستفزازية”

أبرز المواد
تطبيق لحساب البيانات للطلاب والمهندسين

تطبيق لحساب البيانات للطلاب والمهندسين

أبرز المواد
274 مليون ريال متوسط التمويل السكني الجديد للأفراد يوميا في 8 أشهر

274 مليون ريال متوسط التمويل السكني الجديد للأفراد يوميا في 8 أشهر

أبرز المواد

مليون شخص في كاليفورنيا بلا كهرباء

مليون شخص في كاليفورنيا بلا كهرباء
http://almnatiq.net/?p=784421
المناطق - الرياض

حرم أكثر من مليون شخص في كاليفورنيا من الكهرباء بعد قطعها وقائيا الخميس، لكن حرائق محدودة اندلعت في وقت امتدت الرياح الحارة جنوبا نحو لوس انجليس.
وبحسب ما نشرت “ا ف ب” ، قطعت الكهرباء عن 600 ألف مشترك في شمال كاليفورنيا بعد أن بدأت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء (باسيفيك غاز اند الكتريك) بوقف امداداتها في اليوم السابق في مسعى لعدم تكرار كارثة الحريق المدمر الذي أودى بحياة 86 شخصا العام الماضي.
ويسمح قطع الكهرباء للشركات المزودة، بالتحقق من خطوط التوتر العالي وعدم تعرضها لأضرار خلال ظروف مناخية قد تؤدي إلى اندلاع حرائق بسبب الرياح القوية والجفاف.
ومع توجه الرياح إلى منطقة لوس انجليس جنوبا، قطعت السلطات الخميس الكهرباء عن قرابة 13 ألف مشترك لدى شركة ساذرن كاليفورنيا اديسون.
وفي اقصى جنوب الولاية، حذرت شركة سان دييغو للغاز والكهرباء 30 الف مشترك يقيمون في مناطق معرضة للخطر من احتمال انقطاع الكهرباء في حال ساءت الظروف المناخية.
واستدعيت طائرات ومروحيات إطفاء لاخماد حريق إلى الشرق من لوس انجليس، امتد مسافة 200 هكتار.
ومن غير المتوقع أن تكون منطقة لوس انجلس السكنية نفسها في خطر، علما بأن الشرطة أعلنت مساء الأربعاء أنها ستزيل بعض مخيمات المشردين الأكثر عرضة للخطر.
وأفادت تقارير عن اندلاع حرائق صغيرة شمالا تصدت لها فرق الاطفاء بسرعة.
وأغلقت مدارس وجامعات فيما عمد الأهالي إلى تخزين البنزين والماء والبطاريات ومواد أساسية أخرى، وسط تصاعد الاستياء إزاء انقطاع الكهرباء الذي وصفه البعض بأنه وضع أشبه “بالعالم الثالث”.
وأنهت شركة باسيفيك عمليات تفتيش عدد من خطوط الكهرباء في المناطق المتأثرة واعادت التيار الكهربائي إلى 137 الف مشترك بحلول بعد ظهر الخميس.
في نوفمبر الماضي توصل تحقيق إلى أن عيوبا في خطوط شركة باسيفيك المحلية للغاز والكهرباء تسببت في أعنف حريق في التاريخ الحديث للولاية، أودى بحياة 86 شخصا وألحق دمارا ببلدة بارادايس.
والقي باللوم في الحريق على المنشآت المتقادمة وعدم إزالة الغابات المحيطة بخطوط التوتر العالي ما تسبب بإفلاس شركة باسيفيك في يناير.
ويمكن أن تصل كلفة قطع الكهرباء 48 ساعة إلى 2,6 مليار دولار، وفق ما صرح مايكل وارا الخبير في سياسة الطاقة والمناخ بجامعة ستافورد لشبكة سي.إن.إن.

روابط ذات صلة

اليمن: مقارنة أردوغان بين العدوان على سوريا وعمليات تحالف الشرعية “باطلة واستفزازية”

اليمن: مقارنة أردوغان بين العدوان على سوريا وعمليات تحالف الشرعية “باطلة واستفزازية”
تطبيق لحساب البيانات للطلاب والمهندسين

تطبيق لحساب البيانات للطلاب والمهندسين
274 مليون ريال متوسط التمويل السكني الجديد للأفراد يوميا في 8 أشهر

274 مليون ريال متوسط التمويل السكني الجديد للأفراد يوميا في 8 أشهر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*