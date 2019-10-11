أحدث الصور للناقلة التي تزعم طهران استهدافها في البحر الأحمر تثبت كذب المزاعم الإيرنية

أثبتت أحدث الصور التي نشرتها وكالة مهر للأنباء الإيرانية لناقلة النفط التي تزعم طهران استهدافها في البحر الأحمر، كذب المزاعم الإيرنية.

وكانت وكالة الإنباء الإيرانية “إرنا” قالت صباح اليوم أن ناقلة نفط إيرانية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر مرجحة تعرضها لهجوم صاروخي.

وحسب مزاعم الصحيفة تعرضت ناقلة النفط “SABITY” التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية هجومين منفصلين في تمام الساعة 5 و 5.20 دقيقة على بعد 60 كيلو متر من ميناء جدة الإسلامي، مرجحة أن يكون الاعتداءين تم باستخدام صاروخين وتسبب في تسرب كمية من الزيت الخام للبحر.