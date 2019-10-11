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براعم التحدي بالجوف يحتفي بيوم المعلم العالمي

براعم التحدي بالجوف يحتفي بيوم المعلم العالمي
http://almnatiq.net/?p=784475
المناطق - الجوف

بادرت ادارة مركز براعم التحدي للرعاية النهارية بالتعاون مع مشرفة البرامج والأنشطة: ديمه الكويكبي في المركز إلى إحياء هذه المناسبة العطرة حرصًا منهم على ضرورة المبادرة إلى التذكير بعطاء المعلمات والاحتفاء باليوم العالمي للمعلم” الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام والذي أُقيم في مقر المركز .

وتمثلت المشاركة في عرض افلام وثائقية عديده تشهد الانجازات وتقليد أوسمة التميز على كافة الكادر والعديد من الفقرات والهداياالتي تهدف رسالة تقدير واعتزاز بالدور الذي يؤديه المعلم في منظومة التأهيل والتعليم .
من جانب اخر قدمت امهات الاطفال هدايا للمعلمات حرصاً منهن على تقدير المعلمات والثناء على ما قدموا بدافع التحسن والتميز لأطفالهن وتأكيداً على تزامن هذا التقدير مع يومهم العالمي ، اختتمت الفعالية لهذا اليوم من تكريم مديرة مركز براعم التحدي للرعاية النهارية الاستاذة هبه محمد السعدون الطاقم بالأكمل والشكر على ما بذلوه من مجهود بما يحقق جانباً عملياً في دعم مسيرة المعلم وتعزيز دوره وتعظيم مسؤولياته .

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