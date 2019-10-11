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صحة الجوف تنظم حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

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صحة الجوف تنظم حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

صحة الجوف تنظم حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
http://almnatiq.net/?p=784481
المناطق - الجوف

نظمت صحة الجوف بفندق النزل حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار #لاتنتظري_الأعراض ، وتم تدشينها من قبل صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله ،و كان في استقبالها رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض مساعدة مدير عام الشؤون الصحية بالجوف الدكتورة هيام البحيران ، حيث قصت سموها الشريط إيذاناً بتدشين الحملة، وتجولت في أركانالمعرض المصاحب للحملة مستمعة للشرح عن مراحل الكشف المبكر عن سرطان الثدي من البحث والتوعية والكشف والتثقيف الصحي.
كما قام فريق التوعية الصحية بصحة الجوف بتعريف سموها على “مبادرة واعي” والتي تهدف لإتاحة الفرصة لطلاب وطالبات الكليات الصحية وموظفي الصحة للمشاركة في الحملات التوعوية ، واطلعت على جناح الإنعاش القلبي وحملة التبرع بالدم.
بعد ذلك قامت سموها بتقطيع كعكة خاصة بهذه الحملة ، ثم تمّتقديم درع تذكاري لسموها ، بعدها غادرت سموها مقر الحفل متمنية الصحة والعافية للجميع .

 

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