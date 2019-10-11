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“الأرصاد” تنبه من سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك

“الأرصاد” تنبه من سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=784488
المناطق - تبوك
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم تضمن تكون سحب رعدية ممطرة  تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
وبيّنت أن الحالة تستمر حتى منتصف الليل وتشمل تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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