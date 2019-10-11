معارض قطري : أسرة حمد بن خليفة جردت قطر من عروبتها

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أكد المعارض القطري “جابر الكحلة المري”، أن أسرة حمد بن خليفة آل ثاني جردت قطر من عروبتها وألبستها عباءة مصالحهم الخاصة، وتتمكن في التطبيع والتقارب الإيراني ودعم أردوغان ومطامعه في الوطن العربي في العراق وسوريا.

وقال “المري”، في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع إن كل عدو للأمة ستجد حمد بن خليفة آل ثاني خلفة، فهو الذي بدأ بوالدة ثم أمن دول الجوار الخليجية والدول العربية.

وتابع المري كل من يستهدف الأمة العربية والإسلامية الصهاينة والفرس والعثماني كل هؤلاء هدفهم الرئيسي أراضيه وثروات الوطن العربي، ولم يجدوا حكومة عربية وإعلاماً عربياً يدعم مخططاتهم من الداخل إلا حكومة تميم وإعلامه.