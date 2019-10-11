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انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر وإيران تزعم تعرضها لهجوم

شركة النفط الإيرانية تؤكد عودة الناقلة المتعرضة للهجوم المزعوم في البحر الأحمر لإيران

شركة النفط الإيرانية تؤكد عودة الناقلة المتعرضة للهجوم المزعوم في البحر الأحمر لإيران

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شركة النفط الإيرانية تؤكد عودة الناقلة المتعرضة للهجوم المزعوم في البحر الأحمر لإيران

شركة النفط الإيرانية تؤكد عودة الناقلة المتعرضة للهجوم المزعوم في البحر الأحمر لإيران
http://almnatiq.net/?p=784502
المناطق - الرياض
أعلنت شركة النفط الإيرانية المالكة لناقلة النفط “SABITI” التي زعمت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم لتعرضها لهجوم بصاروخين في البحر الأحمر متابعة الناقلة مسيرها عائدة إلى إيران.
وحسب موقع “انتخاب” الإيراني فإن الناقلة تعرضت لأضرار طفيفة لم تؤثر على حركتها وتابعت مسيرها باتجاه الموانئ الإيرانية في الخليج العربي،
يذكر أن وسائل إعلام إيرانية ادعت اليوم تعرض الناقلة لهجوم صاروخي مما ألحق أضرارً متوسطة في بن الناقلة وتسبب في تسرب كمية من النفط للبحر.

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