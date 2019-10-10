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وكيل امارة الباحة المكلف يقدم تعازيه في وفاة والدة مدير كهرباء مدينة الباحة

وكيل امارة الباحة المكلف يقدم تعازيه في وفاة والدة مدير كهرباء مدينة الباحة

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وكيل امارة الباحة المكلف يقدم تعازيه في وفاة والدة مدير كهرباء مدينة الباحة

وكيل امارة الباحة المكلف يقدم تعازيه في وفاة والدة مدير كهرباء مدينة الباحة
http://almnatiq.net/?p=784507
المناطق - الباحة

قدم وكيل امارة منطقة الباحة المكلف احمد بن صالح السياري تعازية ومواساته في وفاة والدة المهندس ابراهيم بن علي حسن مدير كهرباء مدينة الباحة .جاء ذلك اثناء زيارته اليوم لمنزل الأسرة بالظفير واعرب السياري عن حزنه وتعازية في وفاة الفقيدة داعيا الله بان يرحمها وان يغفر لها وان يسكنها فسيح جناته وان يلهم أهلها ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .ورافق وكيل الامارة في زيارته صالح بن محمد القلطي وكيل امارة منطقة الباحة المساعد للشؤون التنموية .من جهته اعرب عبدالله علي مدير عام العلاقات العامة بامارة الباحة والمهندس ابراهيم باسمهم ونيابه عن أشقائهم واخوانهم عن بالغ شكرهم لوكيل الامارة ولوكيل الامارة للشؤون التنموية على تعازيهما ومواساتهما داعين الله بان لا يريهما مكروه في عزيز  .

 

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