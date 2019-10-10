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محاضرة توعوية بعنوان (نقطة تحول) بدار ملاحظة حائل الاجتماعية

محاضرة توعوية بعنوان (نقطة تحول) بدار ملاحظة حائل الاجتماعية

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محاضرة توعوية بعنوان (نقطة تحول) بدار ملاحظة حائل الاجتماعية

محاضرة توعوية بعنوان (نقطة تحول) بدار ملاحظة حائل الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=784512
المناطق - حائل

نفذت دار الملاحظة الاجتماعية بحائل  بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني بحائل محاضره توعويه  بعنوان ( نقطة تحول )  قدمها  الدكتور خالد زكي والاستاذ علي الشمري والتي تأتي ضمن اطار تفعيل اليوم العالمي للصحة النفسية .
وأوضح مدير دار الملاحظة الاجتماعية بحائل الاستاذ بشير بن مزعل العنزي ، أن هذة المحاضره تهدف الي توعية الأحداث  من مخاطر الحبوب المخدرة والتجنب عنها واكسابهم المعرفة بهذا الخطر  من خلال هذه المحاضرات التي نحرص على إقامتها داخل الدار لكي يكون لدى الاحداث وعي كامل فيما يدور من حولهم ، مقدما الشكر للمستشفي السعودي الألماني على اتاحة الفرصة فيما قدموه من معلومات قيمه لابنائنا الأحداث بالدار، وتأتي هذه المشاركة ضمن تفعيل الشراكه المجتمعية بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمستشفى السعودي الألماني حائل.

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