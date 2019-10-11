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التعليم يوضح موعد إجراء خدمات التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة والتكليف لشاغلي الوظائف التعليمية

التعليم يوضح موعد إجراء خدمات التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة والتكليف لشاغلي الوظائف التعليمية
http://almnatiq.net/?p=784519
المناطق - الرياض

أكدت وزارة التعليم على إداراتها بمناطق ومحافظات المملكة التقيد بمواعيد موحدة للراغبين في إنهاء خدماتهم من شاغلي الوظائف التعليمية( التقاعد المبكر)، والتقديم على هذه الخدمة  ما بين ١٤٤١/٢/١٤هـ  حتى تاريخ ١٤٤١/٤/٢٩هـ  من العام الدراسي ١٤٤١هـ .
وشددت الوزارة على عدم استقبال أو رفع طلبات إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر) لشاغلي الوظائف ورقياً، والتقديم من خلال نظام فارس في (إدارات التعليم وجهاز الوزارة)، وذلك خلال الفترة المحددة، واعتماد القرار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، والتأكيد على جميع شاغلي الوظائف التعليمية العاملين في جهاز الوزارة وإدارات التعليم بأنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بعد صدور القرار.
وحول نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج وزارة التعليم (التعليم العام)، ونقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري، وإعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية، أو لمؤسسات تعليمية خاصة أو عامة؛ سيكون التقديم على الخدمة ما بين ١٤٤١/٢/١٤هـ حتى تاريخ ١٤٤١/٤/٢٩هـ من العام الدراسي ١٤٤١هـ، مع الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والقواعد التنظيمية الخاصة بنقل الخدمات والإعارة الواردة بالقرار الوزاري، وعدم استقبال أو رفع طلبات نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج وزارة التعليم (التعليم العام) – نقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري – إعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو لمؤسسات تعليمية خاصة ورقياً، والتقديم من خلال نظام فارس في (إدارات التعليم وجهاز الوزارة) خلال الفترة المحددة، ورفع المسوغات المطلوبة عبر النظام.

 

 

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