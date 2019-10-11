أمير منطقة جازان يعزي معالي م. الزامل في وفاة والده

جازان - فضة عطيف

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته إلى معالي المهندس أسامة بن عبدالعزيز عبدالله الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية في وفاة والده الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل – رحمه الله -.

وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويها الصبر والسلوان.