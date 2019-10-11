قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته إلى معالي المهندس أسامة بن عبدالعزيز عبدالله الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية في وفاة والده الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل – رحمه الله -.
وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويها الصبر والسلوان.
أمير منطقة جازان يعزي معالي م. الزامل في وفاة والده
قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته إلى معالي المهندس أسامة بن عبدالعزيز عبدالله الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية في وفاة والده الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل – رحمه الله -.
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