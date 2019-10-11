احدث الأخبار

مصادرة مواد غذائية تالفة وإغلاق ” 13 ” محلاًّ بوادي الدواسر
منطقة الرياض
 أمير منطقة جازان يعزي معالي م. الزامل في وفاة والده
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان يعزي الأمير بندر بن سلطان في وفاة والدته
منطقة جازان
 التعليم يوضح موعد إجراء خدمات التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة والتكليف لشاغلي الوظائف التعليمية
أبرز المواد
 انطلاق “موسم الرياض” المتوقع استقطابه 20 مليون زائر
أبرز المواد
 محاضرة توعوية بعنوان (نقطة تحول) بدار ملاحظة حائل الاجتماعية
منطقة حائل
 وكيل امارة الباحة المكلف يقدم تعازيه في وفاة والدة مدير كهرباء مدينة الباحة
منطقة الباحة
 شركة النفط الإيرانية تؤكد عودة الناقلة المتعرضة للهجوم المزعوم في البحر الأحمر لإيران
أبرز المواد
 معارض قطري : أسرة حمد بن خليفة جردت قطر من عروبتها
أبرز المواد
 الشرطة البريطانية تخلي مركز تجاري بعد 5 حوادث طعن
أبرز المواد
 الموانئ السعودية تحقق تقدماً في مؤشر التنافسية العالمي
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك
أبرز المواد
عاجل

انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر وإيران تزعم تعرضها لهجوم

مصادرة مواد غذائية تالفة وإغلاق ” 13 ” محلاًّ بوادي الدواسر

مصادرة مواد غذائية تالفة وإغلاق ” 13 ” محلاًّ بوادي الدواسر

منطقة الرياض
أمير منطقة جازان يعزي معالي م. الزامل في وفاة والده

أمير منطقة جازان يعزي معالي م. الزامل في وفاة والده

منطقة جازان
أمير منطقة جازان يعزي الأمير بندر بن سلطان في وفاة والدته

أمير منطقة جازان يعزي الأمير بندر بن سلطان في وفاة والدته

منطقة جازان
التعليم يوضح موعد إجراء خدمات التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة والتكليف لشاغلي الوظائف التعليمية

التعليم يوضح موعد إجراء خدمات التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة والتكليف لشاغلي الوظائف التعليمية

أبرز المواد

مصادرة مواد غذائية تالفة وإغلاق ” 13 ” محلاًّ بوادي الدواسر

مصادرة مواد غذائية تالفة وإغلاق ” 13 ” محلاًّ بوادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=784529
وادي الدواسر – فالح الدوسري

نفذت بلدية محافظة وادي الدواسر خلال هذا الأسبوع جولات تفتيشية ورقابية ، شملت عددًا من المنشآت الغذائية ،والبوفيهات والمطاعم، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، للتأكد من سلامة الموادالغذائية في المطاعم والبوفيهات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة وادي الدواسر صالح بن جري السليس أن الجولات على مدى خمسة أيام شملت 61 منشأة ، أسفرت عن مصادرة ما يزيد عن ٤ طن من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ،وتوجيه إنذارات لـ 60 منشأة ، وإغلاق 13 أخرى ، ومصادرة ما يزيد على ٣ طن من الأواني الغير صالحة ، وتغريم 41 محلاً بإجمالي مبلغ ١٦٣٣٠٠ ريال .

وأفاد ” السليس ” أن الحملة ستكون مستمرة بشكل يومي و لن تتهاون البلدية في تطبيق النظام كما ستكون الغرامةبالحد الأعلى من لائحة الجزاءات و الغرامات ، كما حث الجميع على التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفه اوملاحظة على الرقم الموحد ٩٤٠ على مدار الساعة .

 

روابط ذات صلة

التعليم يوضح موعد إجراء خدمات التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة والتكليف لشاغلي الوظائف التعليمية

التعليم يوضح موعد إجراء خدمات التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة والتكليف لشاغلي الوظائف التعليمية
انطلاق “موسم الرياض” المتوقع استقطابه 20 مليون زائر

انطلاق “موسم الرياض” المتوقع استقطابه 20 مليون زائر
انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية غداً بالرياض

انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية غداً بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*