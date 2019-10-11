مصادرة مواد غذائية تالفة وإغلاق ” 13 ” محلاًّ بوادي الدواسر

وادي الدواسر – فالح الدوسري

نفذت بلدية محافظة وادي الدواسر خلال هذا الأسبوع جولات تفتيشية ورقابية ، شملت عددًا من المنشآت الغذائية ،والبوفيهات والمطاعم، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، للتأكد من سلامة الموادالغذائية في المطاعم والبوفيهات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة وادي الدواسر صالح بن جري السليس أن الجولات على مدى خمسة أيام شملت 61 منشأة ، أسفرت عن مصادرة ما يزيد عن ٤ طن من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ،وتوجيه إنذارات لـ 60 منشأة ، وإغلاق 13 أخرى ، ومصادرة ما يزيد على ٣ طن من الأواني الغير صالحة ، وتغريم 41 محلاً بإجمالي مبلغ ١٦٣٣٠٠ ريال .

وأفاد ” السليس ” أن الحملة ستكون مستمرة بشكل يومي و لن تتهاون البلدية في تطبيق النظام كما ستكون الغرامةبالحد الأعلى من لائحة الجزاءات و الغرامات ، كما حث الجميع على التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفه اوملاحظة على الرقم الموحد ٩٤٠ على مدار الساعة .